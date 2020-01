Mercato Inter - Brusco stop nella trattativa per Giroud

Olivier Giroud è uno dei nomi caldissimi in casa Inter per quanto riguarda il reparto offensivo: il centravanti transalpino, scontento dello scarso utilizzo da parte di Frank Lampard, sarebbe ormai in partenza.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sky Sport Uk" non ci sarebbero però stati ulteriori contatti tra i nerazzurri e l'entourage del calciatore. Giroud ha perso il posto da titolare, dopo l'exploit di Abraham che ha chiuso le porte a una permanenza del francese a Londra.



Conte non vedrebbe di malocchio un approdo dell'attaccante a Milano, date le caratteristiche tecniche cha fanno al caso del tecnico salentino. Dall'Inghilterra purtroppo sarebbero arrivate notizie poco confortanti.