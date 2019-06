Mercato Inter, Bruno Fernandes spaventa: "Mai detto di voler andarmene"

Fino a qualche mese fa era dato come un prossimo acquisto del Manchester City per una cifra poco superiore ai 50 milioni di euro. Oggi, Bruno Fernandes, non solo non ha ancora chiuso con i Citizens, ma non ha neanche escluso una permanenza allo Sporting.

Per il giocatore recentemente si è mossa anche l'Inter proponendo un possibile scambio con Joao Mario, molto gradito al patron del club portoghese Frederico Varandas che lo riabbraccerebbe volentieri. Su una possibile partenza dalla propria patria, Fernandes ha detto:

“E' possibile rimanere allo Sporting, mi trovo bene nel club e non ho mai detto che volevo andarmene. Ci sono sogni e mi piacerebbe giocare in Inghilterra, è un campionato che ho sempre amato, mi è sempre piaciuto. Avrò tempo per sapere e per parlare. Non penso ad una partenza, ma ovviamente ci sono club e proposte che non possono essere rifiutati: li accetterò solo se lo Sporting è d’accordo con me“.