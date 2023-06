Mercato Inter, Brozovic smentisce tutti sui social, “robe da matti”

di Redazione, pubblicato il: 26/06/2023

(Mercato Inter) Se ci fosse stato bisogno di un elemento di incertezza in più sul mercato nerazzurro ci ha pensato Marcelo Brozovic a trovarlo.

Tutto in diretta social, uno scambio di battute tra lui e Fabrizio Biasin che vale più di mille articoli.

Il giornalista di Libero ha inviato un messaggio di saluto al centrocampista croato “ah, quanto mi mancherai, grazie di tutto Marcè”.

La risposta del nerazzurro è stata immediata. “C***o è, tutti mi salutano e io non ho parlato con nessuno. Robe da matti”