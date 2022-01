Mercato Inter, Brozovic: rinnovo imminente. Le cifre del nuovo contratto

Mercato Inter, Marcelo Brozovic sempre più vicino al rinnovo di contratto.

Anche se, nelle ultime settimane, non si è molto parlato della situazione contrattuale del centrocampista croato, ma come riportato dalla redazione di Sky Sport, la situazione sembra essere sempre di più in discesa. Infatti, sempre secondo l'emittente, il rinnovo è oramai cosa fatta e l'annuncio ufficiale arriverà quando sarà finito il calciomercato, subito prima o subito dopo il derby di sabato sera, per dare un ulteriore segnale di serenità e compattezza all'ambiente nerazzurro.

Ci sono anche le cifre dell'accordo raggiunto tra la società ed il giocatore, con il nuovo contratto che scadrà il 30 giugno del 2026 in cui 'Epic Brozo' riceverà un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione che andranno a salire fino a lambire i 7 milioni di euro a stagione. Cifre importanti per un giocatore che si è rivelato essere, da oramai qualche stagione, non solo un punto fermo della squadra nerazzurra, ma soprattutto un elemento fondamentale da cui la squadra non può prescindere.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, nelle loro dichiarazioni, si sono sempre detti ottimisti di arrivare ad una quadra, e Inzaghi ha sostenuto a più riprese il rinnovo del giocatore che giudica imprescindibile. Insomma, la storia tra Brozovic e l'Inter continuerà ancora per qualche anno e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che parliamo di un elemento diventato, come detto, non solo centrale per la squadra, ma anche per l'intero spogliatoio e per tutti i tifosi interisti che sono in trepidante attesa dell'annuncio ufficiale per questo rinnovo.