Mercato Inter: brivido Brozovic. Fra maxi ingaggio e le big della Premier

Marcelo Brovozic non ha ancora prolungato il suo contratto con l'Inter. Il centrocampista, stando alle ultime indiscrezioni, diventa quindi uno degli obiettivi di mercato delle big della Premier.

Come sempre, andiamo con ordine. Il contratto di Brozovic scadrà il 30 giugno 2022. La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore, ha evidenziato come la richiesta del croato sarà di almeno sei milioni a stagione. È probabile, secondo il quotidiano sportivo, che le parti torneranno a trattare dopo la sosta delle Nazionali. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per capire fino a che punto si potrà spingere l'Inter come offerta per il prolungamento dell'accordo. Intanto - ed è sempre la Gazzetta dello Sport ad averne dato notizia - i nerazzurri devono iniziare ad ascoltare con (una certa) preoccupazione le sirene che suonano in Inghilterra.

Perché?

"Ci sono le trame della Premier League. Il Manchester United ha valutato con attenzione il suo nome, poi ha deciso di rinviare l’acquisto per il ruolo di regista. Ma - ha ancora sottolineato il quotidiano sportivo - non è detto che questo rischio sia da considerare scampato. Ma occhio anche al Tottenham: Paratici lo avrebbe voluto alla Juve ed è logico credere che continui a seguirlo anche da Londra. Ecco perché l’Inter vuole avere al più presto il suo sì". Insomma: una situazione non facile nella quale districarsi che, a oggi, non esclude possibili colpi di scena nelle prossime ore.

Intanto, l'Inter sta già lavorando al mercato in entrata. Nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un nuovo interessamento per Marcos Alonso del Chelsea: ne abbiamo parlato questa mattina, sabato 2 ottobre, in quest'articolo. Non solo. I nerazzurri sarebbero già al lavoro, come vi abbiamo anticipato in quest'esclusiva, per mettere a disposizione già da gennaio Gonzalo Villar a Simone Inzaghi. Non solo: sempre in esclusiva - qui l'articolo - vi abbiamo raccontato di come sarebbe già avvenuto un contatto fra il giocatore spagnolo e il tecnico piacentino.