Mercato Inter, Bremer vicino ai nerazzurri? La rivelazione della BILD

Mercato Inter, la BILD rivela particolari importanti per quanto riguarda Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano del Torino, da quando è arrivato in Italia, è stato uno dei migliori difensori del campionato ed è per questo che tantissime grandi società europee hanno messo gli occhi addosso su di lui e avrebbero approcciato qualche discorso con il Torino. Tra queste società, una delle più interessate, è di sicuro l'Inter che sta cercando un difensore centrale per rinforzare il reparto, soprattutto se, come riportato da tanti, Stefan de Vrij dovesse partire verso la Premier League nella prossima stagione.

Proprio su questa trattativa è intervenuta la BILD, quotidiano tedesco, che ha parlato anche di un interessa del Bayern Monaco verso il ragazzo, tanto da averlo fatto osservare in più di un'occasione. Ma per lo stesso quotidiano, un approdo di Bremer in Germania sembra essere improbabile perchè il giocatore è molto vicino ad approdare in nerazzurro in questa estate, visto che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno anticipato per tempo tutta la concorrenza europea.

Vedremo se le indiscrezioni saranno confermate da comunicazioni ufficiali, quello che è sicuro è che in viale della Liberazione sono molto concentrati sugli obbiettivi di questa estate, cercando di anticipare la concorrenza, come è nel caso di Gleison Bremer. Un giocatore che ha dimostrato di poter calcare campi di altissimo livello, ma in questo momento se lo godono Ivan Juric ed il Torino che proprio domenica affronteranno l'Inter in una sfida molto delicata per la squadra nerazzurra e che i ragazzi di Simone Inzaghi non possono permettersi di fallire.