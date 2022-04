Mercato Inter, Bremer si farà? C'è una condizione specifica

Mercato Inter, Bremer si farà, ma ad una condizione specifica.

Il difensore brasiliano di proprietà del Torino, in questa stagione, sta mostrando a tutti il suo potenziale, dimostrando di essere uno dei migliori difensori centrali in circolazione e tanto da attirare a sè tantissimi occhi di società importanti che vorrebbero prelevarlo in vista della prossima stagione. Tra queste società, ma non l'unica, ovviamente, anche l'Inter, che secondo quanto riportato da vari media in queste settimane avrebbe già una stretta di mano con il giocatore e si prepara a parlare con il Torino.

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Libero ed esperto delle vicende di casa Inter, Fabrizio Biasin, all'interno della diretta Twitch del sito Calciomercato.it, questa stretta di mano sarebbe reale ed il giocatore sarebbe ben lieto di continuare in maglia nerazzurra la sua crescita professionale, ma non è l'unico fattore da considerare a tal proposito. Infatti, come detto, bisogna ancora parlare con il Torino, ma ci sarebbe una promessa del presidente Cairo, al giocatore, che in caso di rinnovo - cosa avvenuta fino al 2024 - il giocatore sarebbe stato lasciato partire a costi non esorbitanti.

Sempre secondo Biasin, bisognerà vedere se questa promessa verrà mantenuta da Urbano Cairo e, in tal caso specifico, allora sarà Inter. Ma la società starà molto attenta alla situazione, dal momento che ci sono interessi di tantissime squadre, soprattutto all'estero, che hanno una capacità di investire molto superiore rispetto a quella dell'Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono molto fiduciosi di poter chiudere questo colpo, ma ci sono anche altri fattori da considerare.