Mercato Inter, Bremer si espone sui nerazzurri: Biasin dice tutto

Mercato Inter, Gleison Bremer resta sempre il primo obiettivo dei nerazzurri.

Questo è quello che ha sostenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero molto esperto delle vicende di casa Inter, attraverso il suo profilo Twitter. Il difensore brasiliano è stato inquadrato come rinforzo perfetto per la squadra nerazzurra della prossima stagione, soprattutto nel caso in cui dovesse partire un giocatore come Stefan de Vrij. L'Inter farà di tutto per battere la concorrenza delle altre società a cui piace il giocatore e vuole davvero provare a regalare un tassello di questo valore alla rosa della squadra.

Biasin, infatti, ha riportato all'Inter piace Bremer e Bremer piace all'Inter, ma c'è un ostacolo non proprio piccolo da superare, che è la formula da trovare con la società proprietaria del cartellino del giocatore, ovvero il Torino, ma il fatto che il difensore granata gradisca la destinazione nerazzurra è già un discreto punto di partenza. Un giocatore che, in queste stagioni in Italia, sta dimostrando di essere davvero di gran valore ed uno dei migliori interpreti del ruolo, soprattutto nella difesa a tre.

Adesso, bisognerà trovare un formula che convinca Cairo e Vagnati a lasciar partire il giocare, per non rischiare che grandi squadre estere possano fare offerte maggiori, vista la maggior disponibilità economica. Ma il giocatore piace, eccome e potrebbe essere la pedina giusta per poter migliorare un reparto già molto forte di suo vista la presenza di giocatori come Milan Skriniar - che dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri - ed Alessandro Bastoni. Vedremo cosa cambierà nelle prossime settimane.