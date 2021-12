Mercato Inter, Bremer lascia il Torino a gennaio? La risposta di Cairo

Mercato Inter, Urbano Cairo stoppa la partenza di Gleison Bremer.

Il presidente del Torino, presente oggi in Consiglio di Lega, all'uscita è stato fermato dai giornalisti e, come riportato dal sito Toro.it, ha lasciato alcune dichiarazioni di mercato interessanti per quanto riguarda uno dei pilastri della formazione granata, ovvero il difensore brasiliano classe 1997, Gleison Bremer, seguito molto da vicino anche dall'Inter che vorrebbe acquistarlo vista la sua particolare situazione contrattuale che vede la scadenza del rapporto il 30 giugno del 2023.

Secondo Cairo, però, non c'è alcuna possibilità che Bremer possa lasciare Torino nella finestra di mercato di gennaio, confermando come il centrale brasiliano finirà la stagione nella città sabauda senza ombra di dubbio, aggiungendo di non aver parlato con nessuna squadra, mentre per l'estate si faranno eventuali valutazioni di sorta. Parole importanti anche per il capitano granata, Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e, al momento, un eventuale rinnovo sembra congelato. A dire del presidente del Torino, per l'attaccante la situazione non è cambiata, quindi, con ogni probabilità, andrà via in estate a parametro zero e anche in questo caso l'Inter osserva molto attentamente.

Vedremo come si svilupperanno queste due situazione, con l'Inter molto vigile, soprattutto per il difensore e soprattutto nel caso in cui, in estate, la società decida di sacrificare Stefan de Vrij per fare plusvalenza piena e finanziare il calciomercato. Insomma, primi movimenti e prime schermaglie in vista nom solo di gennaio, ma di giugno, con un'Inter che non vuol farsi cogliere impreparata.