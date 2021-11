Mercato Inter, Bremer in nerazzurro? Un ex vuole soffiarlo a Marotta

Mercato Inter: Antonio Conte piomba su Gleison Bremer.

L’ex allenatore nerazzurro, passato al Tottenham da qualche giorno, sta già iniziando a pianificare il futuro prossimo degli Spurs, a partire dal mercato di gennaio, per plasmare la rosa a quelle che sono le proprie idee di calcio. Per questo già si sono iniziati a fare tanti nomi, soprattutto per ciò che riguarda i calciatori che ha avuto all’Inter durante il suo biennio che ha portato alla vittoria del diciannovesimo scudetto della storia nerazzurra – a tal proposito, clicca qui per leggere i giocatori interisti che interesserebbero a Conte.

Ma non solo i big dell’Inter, ma anche gli obiettivi di mercato della società di viale della Liberazione. Sì, perché secondo quanto riportato da parte del quotidiano torinese Tuttosport, il tecnico leccese avrebbe messo gli occhi sul difensore del Torino, Gleison Bremer, che tanto bene sta facendo con la maglia granata, già da qualche stagione, soprattutto adesso con la nuova guida tecnica a nome Ivan Juric. Sul difensore brasiliano, come raccontato in questo articolo, ci sarebbe anche l’interessamento da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio per rimpolpare un reparto che vede tre giocatori su sei in scadenza di contratto – leggi qui le ultime su questo interessamento.

Insomma, vedremo se Antonio Conte affonderà il colpo o si concentrerà su altri obiettivi. Quello che sembra certo è che la dirigenza nerazzurra dovrà fare molta attenzione sul mercato, per evitare di rimanere beffata. Intanto, in vista di gennaio, si cerca di completare la rosa con due innesti promessi ad Inzaghi. Si tratta di un attaccante, con il nome di Gianluca Scamacca sempre al centro dei pensieri nerazzurri, e di un centrocampista, con Gonzalo Villar primo nome della lista.