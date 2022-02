Mercato Inter, Bremer costa troppo: Marotta ha già pronta l’alternativa

Mercato Inter, nerazzurri a caccia di un rinforzo in difesa per la prossima stagione.

Il nuovo acquisto potrebbe prendere il posto di Stefan De Vrij, che potrebbe essere sacrificato in estate per ragioni di bilancio anche perché ha il contratto in scadenza nel 2023 e la trattativa per il rinnovo sarebbe ferma. Il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Gleison Bremer del Torino ma prima bisognerà fare i conti con Urbano Cairo. Il patron dei granata, forte del rinnovo contrattuale del giocatore, sarebbe disposto a cederlo soltanto di fronte a un’offerta di 35/40 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti.

Per questo motivo l’Inter potrebbe essere costretta a virare su altri obiettivi e Beppe Marotta lo avrebbe individuato in Luiz Felipe della Lazio, un difensore che Inzaghi conosce molto bene. Il brasiliano è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe dunque arrivare a parametro zero. La trattativa per il rinnovo con la Lazio al momento sarebbe in una fase di stallo in quanto ci sarebbe una notevole distanza tra domanda e offerta e i nerazzurri sarebbero pronti ad approfittarne. Secondo quanto riportato dal portale Lalaziosiamonoi, l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un quinquennale da 2,7 milioni di euro all'anno.