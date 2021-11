Mercato Inter, bomba dalla Spagna: Simeone pressa per il big nerazzurro

Mercato Inter: il Cholo Simeone bussa alla porta per un big.

Dopo i rinnovi importantissimi di Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e di Nicolò Barella, che erano pressati da grandi club europei, l’Inter deve stare attenta ad un altro big per cui il tecnico dell’Atletico Madrid farebbe carte false per averlo con sé la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato da parte del sito fichajes.net, Simeone starebbe facendo un grande pressing per portare in Spagna Marcelo Brozovic a parametro zero a giugno.

Il tecnico argentino avrebbe proposto un ricco biennale al croato, che, però, avrebbe messo questo interesse in stand-by, dal momento che vuol dare prima priorità all’Inter. Sì, perché durante la pausa per le nazionali ci sarà molto probabilmente un incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra per estendere ulteriormente il contratto, anche se si tratta di una trattativa non proprio semplicissima per cui, almeno fino ad ora, non c’è incontro tra le due volontà – leggi qui le ultime novità per questa trattativa.

Dal canto suo, l’Inter, non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Brozovic a giugno, per questo ha tutta l’intenzione di puntare ad un centrocampista fin dal mercato di gennaio. Due nomi nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio: il primo è quello del cagliaritano Nahitan Nandez che già la scorsa estate era stato molto vicino al nerazzurro – ecco le ultime sull’uruguayano -, mentre l’altro nome è quello di Gonzalo Villar sempre più ai margini della squadra giallorossa – qui le novità sullo spagnolo.