Mercato Inter, Bobo Vieri anticipa tutti : "va all'Inter, è tutto fatto"

Bobo Vieri ha parlato a Radio 24 nel corso della trasmissione "Tutti convocati". L'ex bomber nerazzurro si è soffermato sulla vicenda di mercato che vede al centro Mauro Icardi . Vieri non ha espresso grandi elogi all'attaccante argentino, riservando invece molti complimenti a Edin Dzeko. Proprio a proposito del giallorosso ha rivelato che tutto è pronto per il suo passaggio all'Inter: "Il miglior attaccante in Italia? Dzeko. Va all’Inter, è tutto fatto”.

Proprio ieri Petrachi, il nuovo DS della Roma, nel corso della sua prima conferenza stampa, aveva lasciato intendere che per il centravanti bosniaco la Roma non avrebbe accettato forzature da parte del giocatore e che comunque l'eventuale trasferimento si farà alle condizioni economiche imposte dalla società capitolina.