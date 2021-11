Mercato Inter, blitz per il nuovo bomber: Marotta fa sul serio

Mercato Inter: i nerazzurri fanno sul serio per la giovane punta del River.

L'Inter va a caccia di una nuova punta. Da tempo i nerazzurri stanno cercando un quarto attaccante che possa alzare ulteriormente il livello del reparto offensivo di Simone Inzaghi. Nelle ultime settimane è tornato in modo prepotente il nome di Julian Alvarez. Il bomber classe 2000 del River Plate sta impressionando tutti con ben 21 gol segnati in stagione. Sull'argentino la concorrenza è altissima, infatti su di lui ci sono anche Milan e Juventus, bianconeri indagati per false plusvalenze (qui i dettagli). Ma i nerazzurri sembrano pronti a superare la concorrenza.

Infatti da Tuttosport arrivano notizie importanti sull'affondo dell'Inter. Secondo il quotidiano torinese la società nerazzurra, in particolare il DS Baccin, volerà in Argentina per visionare da vicino Alvarez. Ma non solo. Il blitz nerazzurro a Buenos Aires servirà per avviare i contatti con l'entourage del ragazzo. Su di lui c'è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Una cifra importante ma comunque inferiore ai prezzi che girano in Europa. Il club argentino spera in un asta tra le big italiane, con la Juventus più avanti del Milan. Marotta cercherà di trovare la formula giusta per portare in Italia il talento argentino che potrebbe diventare il partner ideale per Dzeko e Lautaro.

Intanto, oltre al capitolo attaccante, l'Inter sta lavorando a diversi rinnovi. Vista la stagione strepitosa di Perisic, nelle ultime ore arrivano buone notizie sul suo possibile rinnovo, vista la scadenza del contratto nel 2022. Come riportato in precedenza, il croato sembra intenzionato a prolungare con l'Inter.