Mercato Inter, blitz di Marotta, preso il difensore per gennaio

Mercato Inter, Beppe Marotta ha messo a segno un colpo a sorpresa per la difesa in vista della sessione invernale di calciomercato.

A riportare la notizia è la redazione di Sport Mediaset, secondo la quale i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con il difensore del Chelsea Malang Sarr. Il giovane centrale francese non sta trovando spazio alla corte di Tuchel, ragione per la quale l'amministratore delegato dell'Inter ha fiutato il colpo. Simone Inzaghi necessita di un rinforzo in quel ruolo, visto che la coperta appare davvero corta. A testimonianza di ciò basti ricordare che a causa dell'infortunio di Stefan De Vrij il tecnico si è ritrovato nella condizione di dover schierare Andrea Ranocchia. Le esigenze finanziarie impongono di trovare soluzioni low cost per rinforzare la rosa, e allora ecco che Sarr rappresenta un'autentica opportunità di mercato.

L'affare si sarebbe chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ieri il giocatore sarebbe stato avvistato a Milano, visto che l'allenatore dei Blues non lo ha inserito nella lista dei convocati per il match contro il Manchester United. Decisivo sarebbe stato anche il ruolo di Romelu Lukaku, che dal suo rientro a Londra ha stretto una forte amicizia con il difensore, e gli ha consigliato tale soluzione. Inoltre Sarr fa parte della scuderia di Federico Pastorello, che nelle ultime stagioni ha concluso diverse tratttive con il club nerazzurro.