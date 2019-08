Mercato Inter: Biraghi, c'è l'accordo con il giocatore, restano due scogli

E' stato Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta e grande esperto di mercato, a postare poco fa la notizia secondo cui l'Inter avrebbe già raggiunto l'accordo con Biraghi.

"L’#Inter si avvicina a Cristiano #Biraghi: intesa per un quinquennale da 2 milioni netti a stagione con il terzino. Ora i nerazzurri devono trovare l’accordo con la #Fiorentina"

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni secondo le quali l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto della trattativa con la società viola Matteo Politano, in difficoltà a trovare spazio nel 3-5-2 di Antonio Conte. I tempi dell'operazione potrebbero non essere però velocissimi:l'Inter infatti ha la necessità di chiudere l'uscita di Dalbert, prima di definire per Biraghi o comunque assicurarsi che le due trattative viaggino di pari passo,

Secondo la Gazzetta, "l’arrivo di Biraghi potrebbe permettere a Conte di spostare in mediana Asamoah in caso di necessità. Anche in quest’ottica va letta la decisione di confermare Dimarco, altro prodotto del vivaio nerazzurro: può essere una valida alternativa in fascia almeno fino a gennaio, in una prima parte di stagione ricca di impegni. E poi è un «Under» e non andrebbe ad occupare caselle nella rosa bloccata per la A."