Mercato Inter, Biasin rivela le convinzioni di Marotta

Mercato Inter - Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin parla dell'atteggiamento con cui Beppe Marotta sta affrontando la costruzione dell'Inter del futuro.

Secondo il giornalista di Libero, l'Ad nerazzurro sarà chiamato dalla società a realizzare un altro mercato caratterizzato dall'autofinanziamento e dal saldo positivo che dovrà avere, inferiore a quello dello scorso anno ma si parla pur sempre di circa 50 milioni di euro di surplus.

L'addio alla maglia dell'Inter di Vecino, Sanchez e Vidal dovrebbe permettere di realizzare un congruo risparmio sul monte ingaggi.

Per quanto riguarda il mercato in entrata l’AD nerazzurro "ha le idee chiare su Paulo Dybala: si può fare, ma solo se la proprietà in cambio non chiederà il sacrificio del Toro. Staremo a vedere (comunque sì, Dybala che fino a due settimane fa non era una possibilità, al momento dialoga assai con il suo padre sportivo)”.