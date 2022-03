Mercato Inter, Biasin e l'incredibile retroscena su Lukaku: le sue parole

Mercato Inter, Fabrizio Biasin svela un incredibile retroscena su Lukaku.

L'attaccante belga, l'anno scorso protagonista in maglia nerazzurra, mentre quest'estate è passato al Chelsea per la cifra di 115 milioni di euro, non sta passando un bel momento a Londra, tra un'integrazione che fatica ad arrivare e un minutaggio che sta diminuendo sempre di più visto che Tuchel non lo vede all'interno del suo gioco. Oltre a questo, l'intervista rilasciata a Sky di qualche mese fa, in cui il belga non ha fatto mistero di voler ritornare all'Inter, ha peggiorato la sua situazione al Chelsea e adesso la situazione è parecchio compromessa.

Ma Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e molto esperto delle cose di casa Inter, ha rivelato un retroscena in merito all'attaccante belga che, stando a quanto riportano vari media, potrebbe ritornare a Milano questa estate. Ecco le parole del giornalista: "Un noto calciatore ha contattato personalmente un noto dirigente e gli ha detto che pur di giocare nel suo club sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio. Il noto dirigente gli ha spiegato che la cosa è parecchio complicata. E no, non sto parlando di Dybala".

Insomma, tutte le strade portano a Lukaku che sta facendo di tutto pur di riprovare a tornare all'Inter. Dal canto della società nerazzurra, però, la trattativa risulta molto complicata, sia per le modalità che ha utilizzato il giocatore quando ha preso la decisione di andare via, sia per quanto riguarda l'alto ingaggio che percepisce attualmente. Lukaku-Inter, un pista da non scartare a prescindere, ma di sicuro non è una possibilità semplice da poter concretizzare. Non resta che aspettare questa estate.