di Redazione, pubblicato il: 03/08/2023

(Mercato Inter) Sono le ore decisive per chiudere il trasferimento di Samardzic in nerazzurro. Fabrizio Biasin ha postato un messaggio che somiglia molto ad una fumata bianca anticipata. “Inter-Samardzic: si lavora agli ultimi dettagli senza fretta. Il nazionale serbo sarà nerazzurro”.

Le cifre finali dell’affare le offre la Gazzetta dello Sport: “Si parla di un affare da circa 22,5 milioni così divisi: 16 per l’obbligo di riscatto a fine stagione, 2 di bonus e il cartellino di Fabbian, che vale come una sorta di garanzia per il prestito oneroso.”