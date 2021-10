Mercato Inter, Biasin chiaro: “Belotti? La priorità è un’altra”

Inter, continua la ricerca di un vice Dzeko per gennaio: diversi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta.

Simone Inzaghi avrebbe richiesto alla società un rinforzo nel reparto offensivo e la dirigenza sarebbe già al lavoro per accontentarlo. Il tecnico vorrebbe una prima punta di fisico con caratteristiche simili a quelle del bosniaco. Tra i nomi accostati ai nerazzurri nell’ultimo periodo ci sarebbe specialmente quello di Andrea Belotti.

Il Gallo è in scadenza di contratto a fine stagione e il Torino starebbe valutando di cederlo già a gennaio in modo da monetizzare ed evitare di perderlo a parametro zero qualche mese dopo. L’attaccante avrebbe rifiutato diverse proposte per il rinnovo e sembrerebbe ormai pronto a provare il definitivo salto di qualità in una big. L’Inter starebbe monitorando con attenzione la situazione e sarebbe pronta a fare un tentativo. A confermarlo è stato anche Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende nerazzurre, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di calciomercato.it. Il giornalista ha spiegato che Belotti non sarebbe comunque la priorità del club nerazzurro ma che ci sarebbe qualcuno più avanti di lui.

L’Inter, come raccolto dalla nostra redazione, starebbe valutando la rescissione del contratto di Alexis Sanchez già a gennaio (qui la nostra esclusiva datata 7 ottobre) per poi puntare sull’acquisto di un attaccante in prestito. I nerazzurri a causa dell’attuale situazione economica-societaria non potrebbero permettersi di fare grossi investimenti nella sessione invernale e preferirebbero fare affari ‘low cost’.