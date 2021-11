Mercato Inter, Beppe Marotta può fare 'l'Eriksen-bis': la situazione

Mercato Inter: Beppe Marotta può replicare l'operazione Eriksen, a gennaio, con Belotti.

Ne è convinto il giornalista Enzo Bucchioni che, all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato della possibilità per l'Inter di poter acquistare l'attaccante del Torino. Ma perchè si tratterebbe di un Eriksen-bis? Come per l'acquisto del centrocampista danese dal Tottenham, infatti, il contratto del centravanti della Nazionale, sarà in scadenza a fine stagione e la sua intenzione è quella di non rinnovare il rapporto con la società granata che, a questo punto, potrebbe essere spinta a cedere durante il mercato di gennaio per monetizzare al massimo.

Un'operazione che farebbe molto comodo all'Inter, visto anche il costo di 5 milioni di euro e visto che nel mese di gennaio potrebbe salutare definitivamente Alexis Sanchez, alle prese con l'ennesimo problema fisico, con l'Atletico Madrid e Barcellona che avrebbero già intessuto i primi contatti con il suo entourage - leggi qui le ultime novità - e che vorrebbe avere un alter ego di Edin Dzeko per poter far prendere fiato all'attaccante bosniaco che sta facendo gli straordinari nell'attacco nerazzurro in questa stagione. Su Belotti, però, ci sarebbe anche la concorrenza del Milan che vorrebbe spingere sulla fede dell'attaccante, da sempre dichiaratamente rossonero.

Vedremo se l'opzione Belotti rimarrà solo una suggestione o qualcosa in più. Di sicuro in viale della Liberazione stanno iniziando a valutare tutte le opzioni a propria disposizione e quella dell'attaccante granata non è la sola. Un altro nome molto per cui ci sarebbe un interesse molto forte sarebbe quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, per cui i buoni uffici con Giovanni Carnevali potrebbero rendere possibile l'operazione in vista della finestra di gennaio - leggi qui le ultime novità sull'attaccante neroverde.