Mercato Inter, Belotti può essere un obiettivo. Il prezzo crolla

Secondo quanto riporta Tuttosport, il futuro del Gallo Belotti potrebbe essere lontano da Torino. Il suo contratto, infatti, scade nel giugno del 2022 e, al momento, non ci sono segnali per il rinnovo.

Nel caso in cui il prolungamento non dovesse arrivare, Cairo potrebbe seriamente prendere in considerazione l'ipotesi cessione, anche se le condizioni per trattare sono cambiate. Vista la bassa classifica del club granata, vista la scadenza ravvicinata e visto anche il periodo Covid, il presidente del Torino non può più pretendere l'iniziale richiesta di 100 milioni. Pertanto, il prezzo dell'attaccante, si aggira a non più di 35 milioni.

Un prezzo che potrebbe ingolosire le big del nostro campionato, tra cui anche l'Inter che potrebbe pensarci come un vice-Lukaku di straordinario livello.