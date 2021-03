Mercato Inter, Belotti non rinnova: tante squadre su di lui

Andrea Belotti, con contratto in scadenze nel giugno del 2022, e con il Torino sempre più coinvolto nella lotta per non retrocedere "non ha dato alcun segno di essere interessato a mettersi a tavolino per discutere se e a quali condizioni prolungare il rapporto. Non tanto da un punto di vista economico, ma sul piano motivazionale: quello delle ambizioni calcistiche da parte di un club che, oggi come oggi, sarebbe già felice e tremendamente sollevato dall’evitare in qualsiasi modo una retrocessione potenzialmente mortifera", scrive Tuttosport.

Il calciatore, che è attualmente senza procuratore, ha sicuramente molti club interessati alle spalle: in Italia Milan, Inter, Roma, Napoli. In Spagna Atletico Madrid e Inghilterra parecchi club pronti ad aggiudicarsi l'attaccante italiano.

Fondamentale sarà dunque la stagione in corso per il futuro del capitano granata. Un'eventuale retrocessione renderebbe difficile, se non impossibile, il suo rinnovo contrattuale.