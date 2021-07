Mercato Inter, Bellerin e Onana sono sempre nel mirino: i dettagli

L'Inter lavora sul mercato, non solo per il futuro più immediato, ma anche per quello prossimo della stagione 2022-2023. Tanti sono i ruoli da rimpolpare e per questo, in viale della Liberazione, non vogliono farsi trovare impreparati al fine di poter arrivare a calciatori che possano rendere competitiva la rosa di Simone Inzaghi sia quest'anno che nella prossima stagione sportiva di Serie A.

Ecco perchè sono stati allacciati i contatti con l'agente spagnolo, Alberto Botinez, con il quale si è parlato, almeno secondo quello che è stato riportato da Calciomercato.com, di Hector Bellerin dell'Arsenal per la fascia destra e di Andrè Onana per la porta. I due hanno situazioni contrattuali molto diverse, perchè il terzino spinge per arrivare in nerazzurro, ma potrà farlo solo in prestito con diritto di riscatto, mentre il portiere è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e quindi potrebbe arrivare all'Inter a parametro zero.

La dirigenza lavora e cerca di trovare la migliore soluzione possibile, perchè dire addio ad un giocatore come Hakimi non è facile ed è per questo che il profilo di Bellerin sembra essere il più adatto. Per quanto riguarda il discorso portiere, riguarda la stagione 2022-2023, quando Samir Handanovic andrà via e allora sarà il caso di trovare il nome giusto. Meglio se low cost.