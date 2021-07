Mercato Inter, Bellerin: 'C'è l'apertura dell'Arsenal'. Attese importanti novità

Mercato Inter, l'Arsenal apre al prestito di Hector Bellerin. La notizia è stata rilanciata, in queste ore, dalla redazione di Sky Sport.

"Continua la ricerca di un sostituto di Hakimi per l'Inter di Simone Inzaghi. I profili in lizza sono due, Héctor Bellerin dell'Arsenal e Nahitan Nandez del Cagliari" si legge sul sito dell'emittente. "Capitolo Bellerini: l'agente dell'esterno - prosegue la ricostruzione di Sky Sport - ha incontrato la dirigenza del club londinese per cercare di capire se l'Arsenal è disposto ad accettare un prestito con diritto di riscatto: i Gunners hanno aperto a questa soluzione ma prima devono trovare un sostituto".

Sky Sport ricorda poi come "nella testa dei nerazzurri c'è poi sempre Nandez del Cagliari, che sarebbe adattato a esterno basso, ma potrebbe comunque ricorprire quel ruolo". Tuttosport in edicola oggi (venerdì 30 luglio) conferma che "è arrivato ieri sera (giovedì, ndr)". Il quotidiano sportivo ricorda poi come "Nandez ha ottenuto, nei mesi scorsi, dal presidente Giulini a promessa di essere ceduto a una big. Lui ha scelto l'Inter e spera di fermarsi già a Milano". Sì, perché l'urguagio sbarcherà nelle prossime ore nel capoluogo lombardo dopo aver terminato le vacanze a seguito della Copa Amercia. "Le due società - prosegue Tuttosport - stanno parlando da giorni per trovare una quadra, ballano valutazioni diverse fra il costo del prestito e il valore del diritto di riscatto". A quanto si apprende, fra mercoledì e giovedì, i contatti fra Inter e Cagliari sono andati avanti ma senza registrare accelerazioni.