Mercato Inter: Barella, cambio di strategia per una scelta shock?

Fabio Ravezzani ai microfoni di Top Calcio 24 da ieri sta rilanciando una ipotesi di mercato sorprendente: secondo le sue fonti, l’Inter sarebbe sulle tracce di Paul Pogba. L’ipotesi di Ravezzani nasce dall’improvviso disinteresse nerazzurro nei confronti di Barella proprio mentre l’operazione con il Cagliari era in dirittura d’arrivo dopo una trattativa estenuante.

Secondo il giornalista l'atteggiamento dell'Inter fa riflettere, lasciando intendere che ad un certo punto della trattativa la società abbia cambiato il suo obbiettivo. Non si punta più su Barella, come se gli uomini di mercato nerazzurri si fossero resi conto all'improvviso di non volere spendere quella somma o di avere un altro asso nella manica. Ravezzani conferma che "Paul Pogba è una notizia di ieri pomeriggio che noi abbiamo raccolto da una fonte che riteniamo attendibile: l’Inter sta cercando di prendere il francese, ha quest’idea meravigliosa che non vuol dire che lo prenderà."

A suo parere la notizia trova fondamento anche nel fatto che sia Marotta sia Antonio Conte hanno un grande rapporto con il campione del mondo francese, il primo per averlo portato alla Juventus e il mister per averlo lanciato nella serie A. " I bianconeri prendendo Matthijs de Ligt non sembrano avere le potenzialità per prendere Pogba che vuole andare via dal Manchester United. Ci sarebbe il Real Madrid ma ha già speso un sacco di soldi. Magari l’Inter sta ragionando se sia meglio avere Pogba,Lautaro Martinez ed Edin Dzeko oppure Barella, Dzeko e Romelu Lukaku"