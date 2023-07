(Mercato Inter) Ausilio “stende” Brozovic poi parla chiaro su Onana

di Redazione, pubblicato il: 06/07/2023

(Mercato Inter) A margine dell’evento alla Triennale di Milano Piero Ausilio ha affrontato i temi più caldi del mercato nerazzurro. A proposito di Brozovic e delle sue uscite social non proprio dolci nei confronti della società Ausilio è stato lapidario.

“Mi interessano poco, mi interessa ciò che ha fatto lui all’Inter. Sono stati anni quasi tutti importanti perchè non è che abbia fatto tutto benissimo. , soprattutto gli ultimi sono stati anni importanti e lo ringraziamo. Ma ora Brozovic è il passato, il presente ed il futuro sono Frattesi e tutti gli altri”.

Sollecitato poi sulla situazione di Onana, il DS nerazzurro ha chiarito la situazione attuale. “In questo momento Onana è il portiere dell’Inter. E’ uno dei punti di forza della squadra e con i giocatori forti vorremmo andare avanti. Se arriveranno opportunità le valuteremo, ma ad oggi non sono arrivate o non rispettano le nostre aspettative. Il discorso Onana finisce qua, il 13 c’è il raduno e lui si presenterà. Se da qui ai prossimi 15-20 giorni ci saranno dei movimenti legati a entrate ed uscite, non per forza legate ai più forti, valuteremo tutto”.