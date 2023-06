Mercato Inter, Ausilio spinge, il Chelsea fa melina

di Redazione, pubblicato il: 15/06/2023

(Mercato Inter) Piero Ausilio è a Londra per parlare con il Chelsea. Sul tavolo due nomi, Lukaku e Koulibaly. Secondo Gianluca Di Marzio l’incontro di queste ore servirà soprattutto ad aprire la strada a quella che successivamente sarà la vera trattativa. Se per il centravanti belga le possibilità di restare all’Inter sono parecchie, per il difensore ex Napoli il Chelsea per il momento non ha intenzione di prendere in considerazione il prestito. Posizione normale in questa prima fase di mercato, tutto potrà evolversi nelle settimane che verranno. Decisive saranno le volontà dei due giocatori. Nessun accenno da parte di Di Marzio a richieste dei Blues per Onana o Dumfries .