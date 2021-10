Mercato Inter, Ausilio non perde di vista il vice-Dzeko perfetto

Piero Ausilio è alla ricerca di un vice-Edin Dzeko.

Questa intenzione del Direttore Sportivo nerazzurra la si era intuita già nelle scorse settimane, ma la partita di ieri (16 ottobre 2021) contro la Lazio di Maurizio Sarri ha sottolineato una lacuna piuttosto evidente. Quando il n°9 interista non rende, il reparto offensivo non usufruisce dell'assistenza necessaria per creare occasioni da gol pericolose (in questo articolo trovi i dati sul rendimento dettagliato dei quattro attaccanti che si sono alternati ieri).

E' così dunque che ritorna in voga il nome di Luka Jovic, centravanti di proprietà del Real Madrid che tanto piace ad Ausilio, sia per una questione anagrafica (è un classe 1997), sia per una questione economica (si potrebbe proporre al Real Madrid un prestito senza obbligo di riscatto, e i 5 milioni di euro di stipendio rientrano perfettamente nel budget del club di Via della Liberazione).

In un articolo pubblicato in precedenza dalla nostra redazione (clicca qui per leggerlo), si era parlato del possibile piano dell'AD Giuseppe Marotta per arrivare proprio all'attaccante serbo. Un'ulteriore alternativa offensiva all'Inter serve, di questo la dirigenza ne è pienamente consapevole e dare a Simone Inzaghi una rosa competitiva per lottare per lo scudetto è una priorità assoluta. Nel frattempo, nonostante il preferito sia Jovic, il duo Ausilio-Marotta segue con interesse anche la vicenda relativa ad Andrea Belotti.

Il capitano del Torino ha un contratto in scadenza con i granata a giugno 2022 che con ogni probabilità non rinnoverà. Questo fa di lui un'opportunità low-cost già per la finestra di mercato invernale che si aprirà dal primo gennaio, o ancora meglio ci si potrebbe accordare per un trasferimento a parametro zero in estate.