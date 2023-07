Mercato Inter, Ausilio ha un chiodo fisso e la strategia giusta

di Redazione, pubblicato il: 26/07/2023

(Mercato Inter) Le caselle portiere e attaccante centrale dell’Inter continuano a restare vuote per il momento. Ma ci sono altri nodi sciogliere, uno su tutti il centrocampo. Con la partenza di Brozovic e l’uscita di Gagliardini per fine contratto resta da coprire un posto. In Giappone c’è Sensi ma appare assai difficile che Inzaghi punti su di lui, troppi i dubbi sulla sua tenuta fisica.

Alfredo Pedullà su Sportitalia riferisce che nella mente di Piero Ausilio la soluzione c’è da tempo, si chiama Lazar Samardzic. L’Udinese non alza le barricate per trattenerlo ma la richiesta economica è importante, 30 milioni.

Il DS nerazzurro sa che con l’avvicinarsi della fine del mercato tutto potrebbe essere più semplice e comunque ha una strategia per convincere il club friulano a mollare il serbo. Ha in mano Giovanni Fabbian e Sebastiano Esposito, due giovanotti che a Udine possono trovare la consacrazione definitiva. L’inserimento nella trattativa di uno dei due potrebbe essere la chiave di volta della trattativa.