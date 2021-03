Mercato Inter, asta con Juve e Napoli per una punta brasiliana

Secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è una sfida di mercato tutta italiana e che coinvolgerà Inter, Juventus e Napoli per un giovane gioiello del Santos che si libererà a parametro zero nel prossimo dicembre.

Si parla di Kaio Jorge, considerato come un predestinato in patria e che è destinato a lasciare il Brasile. Dopo l'interessamento di bianconeri e nerazzurri, anche la società partenopea si è fatta avanti per l'attaccante.

Il Santos, dal canto suo, punta a cedere il calciatore la prossima estate, per evitare di dover perderlo gratis, e chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro per il classe 2002.