Mercato Inter, asse rovente col Barcellona: nuove ipotesi dalla Spagna

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 01/04/2023

Mercato Inter. La prossima sessione di mercato potrebbe essere cruciale per l’Inter, che potrebbe dover affrontare la partenza di diversi top player. Tra questi, ci sono il difensore Skriniar, il centrocampista Brozovic e il terzino Dumfries.

In particolare, la notizia che sta circolando riguarda la possibile partenza di Brozovic, che potrebbe essere scambiato con il centrocampista del Barcellona Kessiè. Sembra esser tornata infatti la voce riguardante il possibile scambio.

Mercato Inter, voci di uno scambio col Barcelona

Secondo quanto riportato da Sport, l’Inter sarebbe interessata ad alcuni calciatori della rosa di Xavi, come Umtiti, Nico, Eric Garcia o Ferran Torres, e sarebbe pronta a proporre il cartellino di Brozovic per ottenere uno di questi giocatori. L’obiettivo dell’Inter sarebbe quello di non sborsare somme cash per il trasferimento e di puntare a uno scambio tra giocatori. Tuttavia, l’arrivo di Kessiè all’Inter sembra essere difficile, anche se l’Inter sarebbe disposta a fare uno sforzo per acquisire il centrocampista del Barça.

In ogni caso, l’Inter dovrà trovare una soluzione per sostituire Brozovic, che rappresenta una delle colonne portanti della squadra e un fattore determinante per il successo in campo. La situazione sulla panchina dell’Inter non aiuta, poiché la dirigenza potrebbe anche dover affrontare un cambio di allenatore. Simone Inzaghi è stato criticato per le sue scelte tattiche e potrebbe essere sostituito da un big come Antonio Conte, Mourinho, Simeone o da un nome nuovo (qui le ultime sul futuro di Inzaghi). In ogni caso, l’Inter dovrà fare delle scelte importanti nella prossima sessione di mercato per rafforzare la squadra e mantenere un livello di competitività alto.