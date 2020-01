Mercato Inter - Asse Milano-Londra, possibili due scambi col Chelsea

L'Inter è alla ricerca di forze fresche in questa finestra di trasferimenti: i nerazzurri starebbero valutando diversi profili, come ad esempio Vidal ed Eriksen. Marotta studia la strategia, ma prima servirà cedere qualche esubero.



Il primo è Gabigol, col Chelsea che vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell'affare. Il nome è quello di Giroud, con i due club che starebbero intavolando due scambi.



Secondo "Libero" in partenza potrebbe esserci anche Godin. L'uruguayano piace ai blues, e nella trattativa potrebbe essere inserito Rudiger. Asse di mercato caldissimo quello di Milano-Londra.