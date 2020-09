Mercato Inter, asse caldissimo con il Parma per tre affari

Negli ultimi giorni si è creato un asse di mercato molto caldo tra Milano e Parma. L'Inter è in stretta trattativa con il club emiliano per tre giocatori, uno in entrata e due in uscita. Il nome in entrata per l'Inter è naturalmente, come si parla da tempo, quello di Matteo Darmian, con il terzino italiano che verrebbe a Milano per essere quel giocatore duttile da alternare su entrambe le fasce o all'occorrenza anche nei tre dietro che chiede Conte. La trattativa con il Parma è ormai conclusa sulla base di 5 milioni, la prossima settimana l'ex United dovrebbe presentati alla Pinetina per i primi allenamenti con la squadra.

Il Parma, invece, sta trattando con l'Inter i due giovani gioielli classe 2002 della società di Via della Liberazione. In cima alla lista dei desideri dei ducali c'è l'attaccante campano Sebastiano Esposito, autore di una rete in questa stagione con la maglia dell'Inter. L'altro nome di cui il Parma avrebbe chiesto informazioni è quello di Lucien Agoumè. Il centrocampista francese, impiegato in qualche occasione a gara in corso da Conte, interessa al Parma per rinforzare il proprio centrocampo.

Entrambe le operazioni si svolgerebbero, naturalmente, in prestito, ricalcando l'affare Bastoni di due anni fa, con i due giovani nerazzurri che verrebbero mandati a giocare e a farsi le ossa in un club di Serie A proprio come è accaduto al centrale scuola Atalanta. Sui due giocatori, però, c'è molta concorrenza. Soprattutto il neopromosso Crotone ha dimostrato grande interesse per i due giovai gioiellini dell'Inter.