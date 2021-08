Mercato Inter - Assalto a Satriano: il gioiello richiesto da un club di A

Martin Satriano è stato senza dubbio la rivelazione del pre-campionato dell’Inter. Il talento uruguaiano si è messo in luce nelle amichevoli estive e si è aggregato in pianta stabile in prima squadra. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate e sulle sue tracce ci sarebbero diversi club. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di una sua eventuale cessione in prestito, in modo da permettergli di giocare con continuità e completare il percorso di crescita ma la società avrebbe deciso di farlo restare.

Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, nella giornata di oggi ci sarebbe stato un nuovo tentativo del Cagliari per acquistarlo. I sardi, dopo aver ceduto Simeone, sarebbero alla disperata ricerca di un centravanti per la prossima stagione e avrebbero fatto un'offerta all'Inter.

Proposta rifiutata dai nerazzurri, che avrebbero ribadito la volontà di non volerlo cedere. Simone Inzaghi crede molto nel giocatore e lo ha fatto fa debuttare in Serie A nella prima giornata di campionato contro il Genoa. Il futuro di Satriano sarà ancora all’Inter, almeno fino a gennaio. Per questo motivo, il Cagliari avrebbe deciso di virare su un altro nerazzurro: Eddie Salcedo.