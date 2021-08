Mercato Inter: assalto a Insigne e Marotta gioca la carta a sorpresa

Mercato: "L'Inter ha cominciato a pensare così tanto seriamente a Lorenzo Insigne, che dentro quest'estate torrida ci saranno altre due settimane da vivere come in una fornace". Lo assicura il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 12 agosto.

La trattativa fra i nerazzurri e il Napoli per il numero 10 della Nazionale campione d'Europa è venuta a galla nel corso della giornata di ieri, mercoledì. I partenopei hanno stabilito "un prezzo per cedere il suo capitano, che tra dieci mesi va in scadenza ma che tra quattro mesi, volendo, può già discutere con chiunque voglia" spiega il quotidiano sportivo. Qual è questo prezzo? "Trenta milioni". Una cifra che, spiegano Antonio Giordano e Andrea Ramazzotti nel loro articolo, ha fatto sbandare pericolosamente l'Inter, disposta a versare la metà. Ci sarebbe l'opzione Alexis Sanchez come contropartita ma il suo ingaggio - 7 milioni netti - è fuori dalla portata del club di Aurelio De Laurentiis. "Dunque - conferma il quotidiano sportivo - è una soluzione da rimuovere in questa chiacchierata che non è ancora decollata: ma le intenzioni, si sa, rappresentano indizi, e in questo caso ne basta anche solo uno affinché si possa sospettare di essere in presenza di una prova".

Non solo. Il Corriere dello Sport rivela che l'Inter ha offerto a Lorenzo Insigne "un quadriennale da sei milioni a stagione, arricchito dai diritti di immagine che già da un bel po' non vengono più acquistati". Nel caso la trattativa non dovesse andare in porto entro la fine di agosto? "Si svilupperebbe a gennaio - conclude il quotidiano sportivo - sette milioni alla firma per il talento partenopeo, un accordo fino al 2026 alla cifra stabilita da sei milioni di euro".