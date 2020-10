Mercato Inter, Asamoah-Sampdoria affare possibile

L'esperienza di Kwadwo Asamoah all'Inter è giunta alla conclusione. Il ghanese non rientra più nei piani di Antonio Conte per la stagione 20/21 e la società nerazzurra conta di poterlo sistemare in qualche squadra in queste ultime ore di mercato. Su di lui c'è la Sampdoria, che dopo aver acquistato sempre dall'Inter Candreva, potrebbe prendere un altro esubero dai nerazzurri.

L'ostacolo legato a questa operazione è l'ingaggio dell'esterno ex Udinese, troppo alto per le casse blucerchiate. Il ghanese percepisce 3 milioni di euro a stagione. Quindi è questo l'ostacolo da superare in questa trattativa. Il tempo stringe, quindi l'Inter deve trovare al più presto una soluzione.

Non ci sarà quindi una rescissione come inizialmente si prevedeva, ma in caso di concretizzazione di questo affare, l'Inter dovrà sostenere parte dell'ingaggio del ghanese, legato ad un contratto con il club di Via della Liberazione fino al 30 giugno 2021. Caso spinoso insomma per Marotta ed Ausilio in questa ultima giornata di calciomercato.