Mercato Inter - Asamoah in partenza? Vicino l'accordo con un club inglese

Direttamente dal Ghana, terra d'origine di Kwadwo Asamoah, arrivano importanti novità sul futuro del terzino nerazzurro, il quale è da tempo ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Secondo la testata Kickgh.com infatti, Asamoah sarebbe a un passo dal Reading, club inglese che milita in Championship. Non sono noti i dettagli economici della trattativa, né si fa riferimento ad un possibile indennizzo per l'Inter.

La testata inoltre riporta come il giocatore abbia ricevuto più offerte in quest'ultima sessione di mercato, tra cui quelle di Sampdoria, Genoa e di alcuni club francesi.