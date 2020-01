Mercato Inter, arrivato l'ultimo acquisto nerazzurro, domani le visite

Sky Sport ha seguito da vicino l'arrivo nel pomeriggio di oggi dell'ultimo acquisto nerazzurro, Martin Satriano, attaccante classe 2001 proveniente dal Nacional Montevideo.

Il giovane uruguagio è sbarcato a Milano intorno alle 17,30. Domani sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto ed aggregarsi alla Primavera di Armando Madonna. Lo staff di mercato dell'Inter ha dimostrato di puntare molto su questo giovane talento, investendo su di lui tra i 3 ed i 4 milioni di euro, cifra notevole considerata l'età del giocatore.

Fisico imponente (187 cm) e buone doti tecniche hanno spunto l'Inter a definire l'operazione anticipando il Cagliari che già di diversi giorni era sulle tracce del ragazzo che può occupare con disinvoltura tutte le posizioni nel reparto avanzato. Secondo Sebastián Taramasco, responsabile del settore giovanile del Club Nacional,"Martin Satriano è il migliore talento della sua generazione, ha davvero un grande potenziale".

Satriano non ha avuto l'opportunità di esordire in prima squadra ma nella primavera del club di provenienza era leader e capitano della squadra, con una personalità già formata. Martin è il figlio d'arte. Il padre Gerardo Satriano vestiva la maglia dell'Atlético Bella Vista negli anni '80 . A Milano Satriano incontrerà i connazionali Godin e Vecino, due senatori che potranno dargli un grande aiuto per il suo processo di crescita.