Mercato Inter, arrivato in sede il dirigente: si parlerà del futuro di 3 giocatori

Pochi minuti fa, l'Ad del Genoa Zarbano è arrivato nella sede dell'Inter. Il dirigente del club ligure discuterà con i nerazzurri il futuro di Pinamonti, Gavioli e Radu. Così le ultime notizie riportate da Sky Sport.

Pinamonti potrebbe andare al Genoa a titolo definitivo. Un'operazione di mercato tra i 16 e i 18 milioni di euro, con l'Inter che potrà riprendere il giovane attaccante nella stagione successiva. Ci sarebbe già l'accordo tra i due club, manca quello con il giocatore.

Radu, dopo un'ottima stagione al Genoa, potrebbe rimanere ancora un anno a Genova. Il numero uno rumeno sta disputando un grande Europeo Under 21, trascinando la Romania in semifinale. Gavioli, dopo anni passati in Primavera, dovrebbe passare al Genoa, per una nuova esperienza.