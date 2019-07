Mercato Inter, arrivano conferme: trovato l'accordo. I dettagli

Edin Dzeko all'Inter: ci siamo. Una giornata calda sul fronte Dzeko, soprattutto questa serata. Dopo che Sportitalia ha riportato la notizia che Inter e Roma hanno ripreso i dialoghi per trovare una soluzione positiva, Giulia Stronati ha riportato i dettagli del passaggio di Dzeko all'Inter.

La giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' ha così twittato: "In chiusura il passaggio di Edin Dzeko all’Inter. Settimana prossima si può chiudere: operazione da 14 milioni con la Roma. Triennale da 4,5 milioni netti per il bosniaco".

Antonio Conte avrà il primo rinforzo in attacco, aspettando Romelu Lukaku.