Mercato Inter, arrivano conferme sulla cessione di Joao Mario: le cifre

L’Inter è molto attiva sul fronte cessioni per piazzare gli esuberi presenti in rosa e reinvestire in parte il denaro ricavato nell’acquisto di nuovi rinforzi da regalare a Simone Inzaghi. La prima cessione, oltre a quella di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, che potrebbe sbloccarsi è quella di Joao Mario al Benfica.

Il club lusitano sembrerebbe intenzionato ad accontentare le richieste economiche nerazzurre. Le due squadre starebbero trattando da qualche giorno e sarebbero ormai vicinissime all’intesa per il prezzo del cartellino.Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, l’affare dovrebbe chiudersi entro la fine di questa settimana. Molto probabile che la cifra definitiva dovrebbe essere vicina ai 7 milioni di euro.

Joao Mario, rivela il quotidiano, avrebbe avuto un colloquio con allenatore del Benfica Jorge Jesus, con il quale il centrocampista ha già lavorato nel 2015/2016 allo Sporting Lisbona. Il giocatore, intanto, avrebbe già raggiunto l’intesa per un contratto di cinque anni da 2 milioni di euro a stagione.