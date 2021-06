Mercato Inter, arrivano conferme per Dumfries. Occhio alla concorrenza

L’Inter è a caccia di un rinforzo sulle fasce e in particolare del sostituto del sempre più probabile partente Achraf Hakimi. Tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri c’è anche quello di Denzel Dumfries, olandese classe 1996 di proprietà del Psv Eindhoven.

Dopo le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni in Italia, sono arrivate ulteriori conferme sull'interesse nerazzurro anche dall'Olanda. Secondo quanto riportato dal Voetbal International, l'Inter sarebbe seriamente interessata al giocatore e sarebbe pronta a sfidare l’Everton per acquistarlo.

L’esterno ha un contratto in scadenza nel 2023 e avrebbe già comunicato al club la sua volontà di essere ceduto. Il Psv, infatti, avrebbe già acquistato Phillipp Mwene dal Mainz come suo sostituto e sarebbe in attesa di offerte concrete. Dumfries è valutato circa 20 milioni, ma il prezzo potrebbe aumentare grazie all’Europeo, dove già si è messo in mostra con il gol vittoria realizzato domenica scorsa contro l'Ucraina