Mercato Inter, arrivano conferme: avviata la trattativa con la Roma

Inter e Roma sarebbero al lavoro per imbastire lo scambio tra Ivan Perisic e Alessandro Florenzi. Dopo l’indiscrezione lanciata questa mattina dal quotidiano Il Messaggero, arrivano ulteriori conferme sulla clamorosa operazione anche dalla redazione di goal.com.Stando a quanto riporta il sito, le due squadre avrebbero già avviato le trattative e sarebbero alla ricerca di una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.

Alessandro Florenzi è appena rientrato dal prestito al Paris Saint-Germain non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore giallorosso Jose Mourinho che avrebbe già dato il suo ok alla cessione. L’esterno è stato più volte accostato all’Inter negli ultimi anni ma questa volta potrebbe essere quella decisiva. I nerazzurri hanno necessità e fretta di acquistare rinforzi sulla fascia destra per sopperire alla partenza di Achraf Hakimi e sarebbero pronti a fare un tentativo anche per il romanista.

Il club capitolino avrebbe chiesto in cambio Ivan Perisic, ritenuto sacrificabile dall’Inter per via del suo ingaggio e in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Lo Special One, inoltre, sarebbe un grandissimo estimatore dell’esterno croato, infatti, lo ha più volte richiesto ai tempi del Manchester United. I contatti tra le parti sono stati avviati, adesso bisognerà attendere novità sulla situazione, che potrebbero arrivare già entro i prossimi giorni.