Mercato Inter - Arrivano buone notizie dal Chelsea in ottica Giroud

Giungono buone notizie da Londra, infatti il Chelsea, che ha avuto il mercato estivo bloccato e che avrebbe dovuto avere anche quello invernale, si è liberato da questo vincolo.

I Blues infatti potranno acquistare calciatori nella finestra di gennaio. Allo stato attuale delle cose, la cessione di Olvier Giroud potrebbe essere sempre più possibile, dato che i londinesi potrebbero tranquillamente sostituirlo.

L`attaccante francese non sta avendo il minutaggio desiderato e vorrebbe cambiare aria per poter avere continuità in vista di EURO 2020.

L`Inter potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi, data la pochezza di attaccanti presenti nella rosa e visto che Antonio Conte lo conosce molto bene.