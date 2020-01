Mercato Inter, arenata una pista. Si continua a lavorare su un affare

Ormai definito lo scambio Spinazzola-Politano, l’Inter continua a lavorare per regalare i giusti innesti ad Antonio Conte. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, la pista Vidal è definitivamente congelata.



Per Eriksen invece la trattativa è più che fattibile: l'Inter ha il sì del centrocampista e ha formulato un'offerta al Tottenham di 10 milioni, la richiesta degli Spurs invece è di 20 milioni.



Bisognerà lavorare ancora per trovare l'intesa col club londinese, intanto il club targato Suning fa leva sulla volontà del danese. Resta solo da colmare il divario sulla cifra dell'affare.