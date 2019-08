Mercato Inter, ancora due innesti: in settimana la chiusura delle trattative

L'Inter è pronta all'esordio in campionato contro il Lecce, ma non manca uno sguardo al mercato. Il club nerazzurro punta a due giocatori: Biraghi e Sanchez. Due operazioni di mercato che dovrebbero essere definite settimana prossima, come riportato da Paventi di Sky Sport.

Per Sanchez, i due club sono vicini alla conclusione della trattativa, sciogliendo l'ultimo nodo legato all'ingaggio del giocatore cileno. Per Biraghi, pronto uno scambio di prestiti con Dalbert. Il terzino sinistro brasiliano, dopo la mancata chiusura della trattativa con il Nizza, dovrebbe decidere di andare a giocare a Firenze.

Due ulteriori rinforzi per il tecnico Conte, per completare la rosa in vista della stagione che vedrà l'Inter protagonista in Italia e in Europa.