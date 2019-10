Mercato Inter, ancora ad un big a costo zero: contatti con l'entourage

Fabrizio Romano, sulle colonne di calciomercato.com, si sofferma sulle mosse dell'Inter in vista del prossimo anno. Secondo il collega, la società nerazzurra continua a porre massima attenzione sugli acquisti a parametro zero, dopo le ottime operazioni che hanno riguardato de Vrij, Godin e Asamoah.

"In vista di giugno 2020 le opportunità possono essere diverse, ma un nome da tenere d'occhio rimane quello di Jan Vertonghen. Classe '87, il difensore centrale belga compirà 33 anni ad aprile ma è molto gradito all'Inter già dall'inverno di un anno fa, quando è stato fatto un tentativo per prenderlo dal Tottenham che poi gli ha rinnovato il contratto per una stagione.

L'Inter è rimasta attenta e in contatto con il suo entourage, rispetta la situazione con gli Spurs, qualora decidesse di rinnovare ancora. C'è l'idea di ritentare per Vertonghen da gennaio in vista del mercato di giugno per garantire a Conte un difensore esperto e di livello internazionale alle spalle dei tre titolari per la stagione 2020/2021, nell'ottica di crescere cui tanto tiene l'allenatore come tutta la dirigenza. Con un contratto di almeno due anni sul tavolo, l'Inter pensa ancora a Vertonghen e ci proverà qualora non firmasse col Tottenham. Un nome che rimane più che valido."