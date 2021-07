Mercato Inter, anche Stankovic ai saluti. Sarà allenato da un ex nerazzurro

L’Inter è pronta a chiudere entro i prossimi giorni un’altra operazione in uscita, ovvero la cessione in prestito di Filip Stankovic, portiere classe 2002 cresciuto nel vivaio nerazzurro già entrato a far parte della prima squadra senza mai esordire.

Secondo quanto riportato da OneFootball, il giovane talento nerazzurro, sarebbe vicinissimo al trasferimento al Volendam, club che milita in Eerste Divisie (seconda divisione olandese) e allenato da una vecchia conoscenza dei nerazzurri, l’ex centrocampista Wim Jonk, uno dei protagonisti della Coppa UEFA vinta nel 1994.

Affare senza dubbio facilitato dagli ottimi rapporti tra i due club dopo l’operazione Samuele Mulattieri della scorsa stagione, dove il giovane centravanti nerazzurro è riuscito a realizzare ben 18 gol in 30 presenze complessive. I due club avrebbero già trovato l’intesa totale per una cessione in prestito per una stagione e starebbero risolvendo gli ultimi dettagli.

Il giocatore, intanto, sarebbe già in Olanda per sostenere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. Occasione importante per il figlio dell’eroe del triplete Dejan Stankovic, per mettersi in mostra e giocare con continuità dopo essersi messo in mostra nel settore giovanile nerazzurro. L’operazione sarebbe ormai conclusa e si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte dei due club, che dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni.