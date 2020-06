Mercato Inter, anche il Milan si inserisce nella corsa per Sarr

I nerazzurri avrebbero intenzione di acquistare un rinforzo in difesa per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero alla ricerca di un giocatore con caratteristiche adatte alla difesa e al modulo utilizzato da Antonio Conte. I nomi nel taccuino nerazzurro sarebbero principalmente tre, ovvero: Marash Kumbulla del Verona, Jan Vertonghen del Tottenham e Malang Sarr del Nizza.

Negli ultimi giorni, la dirigenza interista avrebbe intensificato i contatti specialmente con Malang Sarr, duttile difensore mancino in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale in una difesa a tre, che quello di terzino in una difesa a quattro. Il classe ‘99 è in scadenza di contratto con il Nizza e potrebbe dunque arrivare a parametro zero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giocatore ci sarebbero diversi club tra cui il Milan, che avrebbe già avviato i contatti col suo entourage. Il club rossonero, dopo aver chiuso per l'acquisto di Pierre Kalulu dal Lione, avrebbe intenzione di piazzare un altro colpo a parametro zero dalla Ligue 1 e beffare la concorrenza dei nerazzurri.